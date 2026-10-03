Grondbeschikking voor 90 personeelsleden AZP

Negentig personeelsleden, waaronder verpleegkundigen en ondersteunend personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), hebben na lang wachten hun grondbeschikking ontvangen. De overhandiging van de documenten vond op vrijdag 2 oktober plaats in het auditorium van het AZP.

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) sprak namens president Jennifer Simons van een belangrijke mijlpaal en uitte ook zijn erkenning voor de gezondheidswerkers.

“Als verpleegpersoneel vormt u de ruggengraat van onze gezondheidszorg”, aldus de bewindsman tegen de begunstigden. “Waar velen zijn vertrokken, om wat voor reden dan ook, bent u gebleven voor onze landgenoten op hun meest kwetsbare momenten”, prees hij de zorgverleners. Volgens de regeringsfunctionaris is het daarom meer dan rechtvaardig dat de overheid er voor deze groep klaarstaat. “Met de beschikking geeft de staat u niet alleen het recht op een perceel, maar ook de erkenning en waardering die u verdient”, aldus Tsang.

De minister feliciteerde de gezondheidswerkers niet alleen, maar drukte hen ook op het hart de verkregen domeingrond niet te verkopen. “Laat dit het fundament zijn waarop u bouwt aan de toekomst van uw gezin en uw kinderen. Koester deze unieke kans voor financiële zelfstandigheid en laat het niet blijven bij een papier dat u vandaag ontvangt. De regering staat naast u om te werken aan uw eigen thuis”, aldus de bewindsman.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) zei dat deze actie een illustratie is van een gezamenlijke effort van de regering om de braindrain binnen de zorg te stoppen. Volgens de bewindsman wordt er holistisch naar deze zaak gekeken. “Want u kunt een beter salaris krijgen, maar als u daaruit 300 euro moet betalen aan huur, dan bent u toch niet helemaal geholpen”, hield minister Misiekaba de gezondheidswerkers voor.

Om het belang van zorgverleners te benadrukken, hield de minister de samenleving een spiegel voor. Hij stelde dat er wel tal van belangrijke beroepen op verschillende niveaus zijn, maar dat de zorgsector cruciaal is. “Als u ziek bent, bent u precies op het bed van die verpleegkundige”, merkte de bewindsman op. Hij vraagt daarom aan de totale samenleving haar ondersteuning én begrip voor de zorgwerkers.

Minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) stond stil bij het belang van een stuk perceel. Hij stelde dat dit bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling, zekerheid en garantie op onderdak. “Grond is leven. Met een stuk perceel, waarop je zekerheid hebt, weet je dat je daarop kan voortbouwen”, voegde de bewindsman eraan toe. Hij gaf de begunstigden mee dat er in de voorbije maanden hard is gewerkt om de uitreiking van de documenten voor elkaar te krijgen.

AZP-directeur Claudia Marica-Redan sprak van een gelegenheid voor de zorgverleners om iets op te bouwen. Ze verwees naar de gevolgen van het wegtrekken van deze groep. “We weten wat die braindrain met ons gedaan heeft. De gevolgen zien wij in het ziekenhuis. En daarom moeten we niet alleen praten over hoe wij onze zorgwerkers kunnen behouden. We moeten hen ook perspectief bieden om in Suriname te blijven”, aldus de AZP-directeur. Zij sprak haar dank uit aan de regering voor deze stap.

“Ik hoop dat we samen verder kunnen werken aan initiatieven die onze zorgmedewerkers niet alleen waarderen, maar hen ook daadwerkelijk helpen om hun toekomst in Suriname op te bouwen”, ging de directeur verder. Zij herinnerde de regering tevens aan de overige AZP-personeelsleden die op hun beschikking wachten en sprak de hoop uit dat de regering met dezelfde voortvarendheid zal werken, zodat ook deze wordt bedacht.