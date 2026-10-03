Eerste Marron Beurs brengt cultuur, ondernemerschap en eerbetoon samen

De geschiedenis, tradities en het ondernemerschap van de Marrongemeenschappen staan dit weekend centraal tijdens de eerste Marron Beurs in Suriname. Het tweedaagse evenement vindt op zaterdag 3 en zondag 4 oktober plaats bij Roeli’s Event Venue in Magenta en maakt deel uit van de Maroon Legacy Month.

Volgens het ministerie van Regionale Ontwikkeling moet de beurs de rijke cultuur en geschiedenis van de Marrongemeenschappen belichten en versterken. Onder de noemer ‘Maroon Legacy – Wi Rutu’ krijgt ook het ondernemerschap binnen deze gemeenschappen aandacht.

Het programma omvat onder meer demonstraties van cassavebrood bakken en afingi koken. Daarnaast staan workshops rond cocktails en fruittaart op de agenda. De flyer vermeldt verder pangi’s, kruiden, oso dresi en gerechten als muunga, pinda alesi en coconoto papa.

Op zondag vindt van 19.00 tot 20.00 uur een awardceremonie plaats. Daarbij worden Marrons geëerd die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Surinaamse samenleving.

De beurs duurt zaterdag van 16.00 tot 21.00 uur. Voor zondag vermeldt de flyer een aanvang om 15.00 uur en een sluiting om 21.00 uur.