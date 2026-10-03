Chinese reiziger aangehouden met 127 gram ruwgoud op JAP-luchthaven

Een Chinese reiziger is woensdag 30 september op de Johan Adolf Pengel (JAP) Internationale Luchthaven aangehouden met 127 gram ruwgoud in zijn handbagage.

Luchthavenpersoneel controleerde de handbagage van de verdachte, die vanuit Suriname via Nederland naar China zou vertrekken. Daarbij werden twee plakjes ruw goud met een totaalgewicht van 127 gram aangetroffen. Het goud is in beslag genomen.

De zaak werd door de politie van Zanderij overgedragen aan de afdeling Fraude wegens vermoedelijke overtreding van de Deviezenregeling, de Wet Economische Delicten en de Wet Tegengaan Smokkelen. Na overleg met een officier van justitie werd de verdachte J.D. in verzekering gesteld.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de zaak op verzoek van de verdachte buiten proces afgehandeld.