Brunswijk over samenwerking ABOP en BEP: “Met deze voorzitter ben ik hoopvol gestemd”

ABOP-leider Ronnie Brunswijk ziet nieuwe mogelijkheden voor samenwerking met de BEP nu Edwin Noordzee het voorzitterschap van de partij heeft overgenomen. Brunswijk hoopt dat beide partijen, na jaren van verdeeldheid, de krachten weer kunnen bundelen en gezamenlijk kunnen optrekken.

Noordzee liet eerder deze week al weten open te staan voor een eventuele samenwerking met de ABOP, maar benadrukte dat een besluit daarover uiteindelijk door de structuren van de BEP moet worden genomen. Brunswijk zelf is blij met de houding van de BEP-voorzitter.

“Je kent de relatie tussen ABOP en BEP, maar ik ben blij dat te hebben vernomen. We hebben zoveel pogingen gewaagd om die samenwerking inderdaad te laten beklinken, maar het kwam niet. Maar met deze voorzitter ben ik hoopvol gestemd, want hij heeft het zelf gezegd”, zei de ABOP-leider in een interview op D-TV Express. De politicus voerde aan dat heel veel personen vaker hebben aangegeven dat een bundeling van deze partijen voor meer ontwikkeling in het binnenland van Suriname kan zorgen.

Brunswijk stelt Noordzee te kennen als iemand die hart heeft voor het binnenland. Naar zijn mening heeft hij heel goed werk verricht in de diverse functies die hij bekleed heeft binnen de gezondheidszorg

“Ik ken hem goed. Hij is een goede man”, aldus Brunswijk. De BEP, ABOP en Seeka werkten vanaf 2005 samen binnen A Combinatie, maar die samenwerking viel in 2012 uiteen. Binnen de BEP bleven vooral incidenten uit die periode en het latere vertrek van prominente partijleden, onder wie de toenmalige parlementariërs Diana Pokie en Waldy Ajaiso, naar de ABOP als pijnpunten achter.

De voorgangers van Noordzee – name Caprino Alendy, Celsius Waterberg en Ronny Asabina – hebben steeds geweigerd om een nieuwe samenwerking met ABOP te hervatten.