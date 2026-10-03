PL-fractieleider Bronto Somohardjo hoopt dat het strafrechtelijk onderzoek dat tegen hem loopt snel wordt afgerond en niet blijft voortslepen tot de volgende verkiezingen. De politicus werd in juni in staat van beschuldiging gesteld naar aanleiding van onder meer een CLAD-rapport over zijn periode als minister van Binnenlandse Zaken (BiZa).

Volgens Somohardjo is hij in de vijf maanden daarna slechts één keer opgeroepen voor verhoor. Hij vreest dat de kwestie anders als verkiezingsissue kan worden aangehaald in 2030 indien deze niet op tijd is afgerond.

“Ik ben één keer opgeroepen en dat is nu vier maanden geleden. Ik wacht het onderzoek af, maar het moet natuurlijk niet te lang duren. Ik wil niet dat ik een verkiezingsissue wordt. Ik wil de verkiezingsstrijd in 2030 in een gelijke veld opgaan. Dus breng me naar de rechter. Laat de rechter zeggen of ik schuldig ben of niet, maar ga niet dralen om mijn tegenstanders, die mij op geen enkele manier kunnen verslaan, te helpen dit een verkiezingsissue te laten worden. Ik heb mezelf in staat van beschuldiging gesteld, omdat ik geloof in mijn onschuld”, zei Somohardjo in het programma ABC Actueel.

De politicus voerde aan dat veel van zijn collega-parlementariërs gehoopt hadden dat hij direct in de boeien zou worden geslagen, waardoor zij eindelijk een manier zouden krijgen om hem te verslaan.

“Zeventien parlementariërs zag ik met handboeien rondlopen, omdat ze het arrestatieteam wilden assisteren. Sommigen parlementariërs liepen met echte handboeien rond, terwijl andere met plastieken. Omdat ze los van prei-prei-parlementariër ook prei-prei-skowtu wilden zijn”, aldus Somohardjo.