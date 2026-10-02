Vrees voor lege schappen en hogere prijzen na tegenhouden insecticiden en Creoline

Het tegenhouden van containers met insecticiden en Creoline zorgt voor zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huishoudelijke hygiëne- en bestrijdingsmiddelen in Suriname. HATRAMIJ N.V. waarschuwt in een verklaring voor mogelijke lege schappen, prijsstijgingen en een groeiende zwarte markt als ondernemers onvoldoende duidelijkheid krijgen over de toepassing van een Staatsbesluit uit 2003.

Een container met BOP-insecticiden werd aanvankelijk tegengehouden, maar is inmiddels vrijgegeven. Daarna werd ook een container met Creoline tegengehouden. Daarbij wordt verwezen naar het genoemde Staatsbesluit. Het bedrijf vraagt zich af waarom een regeling die volgens de verklaring jarenlang geen zichtbare invloed op de markt had, nu actief wordt toegepast.

De onzekerheid reikt volgens de onderneming verder dan deze twee producten. Zij wil weten of ook wasverzachters, pine-oil, afwasmiddelen en andere desinfectiemiddelen onder het besluit zullen vallen. Een duidelijke afbakening van de betrokken producten en de criteria waarop die selectie berust, ontbreekt volgens het bedrijf.

In de verklaring wordt vooral gewezen op de gevolgen die beperkingen kunnen hebben voor huishoudens met lage inkomens. Het bedrijf noemt betaalbare insecticiden en hygiëneproducten belangrijk in een land met onder meer open riolering, stilstaand water en overlast door ongedierte. Ook verwijst het naar ziekten als dengue, malaria en chikungunya om het belang van volksgezondheid in de beleidsafweging te onderstrepen.

Voor importeurs speelt daarnaast dat bestellingen vaak maanden vooraf worden geplaatst. Ondernemers hebben dan al contracten gesloten en soms leningen afgesloten. Als de toepassing van regels onverwacht verandert, komen die verplichtingen volgens de onderneming onder druk te staan. De gevreesde tekorten en hogere prijzen worden in de verklaring als mogelijke gevolgen genoemd, niet als ontwikkelingen die al zijn vastgesteld.

Het bedrijf vraagt geen uitzonderingspositie, maar inzicht in de bedoeling van het beleid. Gaat het om bescherming van de lokale industrie, het beperken van het valutagebruik, milieubelangen of een combinatie daarvan? Ook wil het weten welke afspraken gelden voor lopende bestellingen, contracten en voorraden. Daarbij wordt de vraag gesteld of een overgangstermijn van zestig dagen redelijk is gezien de belangen die spelen.

Verder vraagt de onderneming hoe de overheid wil voorkomen dat essentiële producten verdwijnen of onbetaalbaar worden en of er onschadelijke natuurlijke alternatieven beschikbaar zijn. Ook wordt om duidelijkheid gevraagd over een eventuele herziening van de Negatieve Lijst. De verklaring werpt daarnaast de vraag op of recente vissterfte in de Moeroekreek of elders in de goudsector aanleiding is voor de toepassing van het besluit; een dergelijk verband wordt niet aangetoond.

Volgens het bedrijf moeten milieubelangen worden afgewogen tegen volksgezondheid, prijzen, beschikbaarheid en werkgelegenheid. Ondernemers kunnen zich aanpassen, stelt de verklaring, maar hebben daarvoor voorspelbare regels en heldere communicatie nodig. Die duidelijkheid moet voorkomen dat onzekerheid en geruchten de investeringen en bevoorrading gaan bepalen.