Tsang waarschuwt voor bouwsels op bermen: “Wie geen toestemming heeft, zal moeten afbreken”

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) laat onderzoeken hoeveel personen tijdens voorgaande regeerperiodes toestemming hebben gekregen om bouwsels op bermen neer te zetten.

Het ministerie werkt daarbij samen met Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), omdat volgens Tsang niet eenvoudig kan worden achterhaald welke bermen daadwerkelijk zijn uitgegeven tijdens eerdere regeerperiodes. Zodra het overzicht gereed is, zullen personen die zonder toestemming op bermen hebben gebouwd hun bouwsels moeten afbreken.

“We hebben sinds ons aantreden aangegeven dat er geen enkele berm wordt uitgegeven. De geluiden nemen we serieus op en we hebben al een aantal assessments gemaakt. Voornamelijk aan de Plutostraat en de Jan Steenstraat. Ik heb vanmorgen nog een reportage gekregen en we gaan dat aanpakken. Daarvoor heb ik ook mijn collega van GBB ingeschakeld.

Het lijkt niet zo makkelijk om te achterhalen welke bermen er zijn uitgegeven, omdat dat stukje informatie niet wordt meegenomen bij de beschikkingen. Ik moet dus nog een overzicht krijgen van wie allemaal toestemmingen hebben en wie niet. Degenen die geen toestemming hebben, zullen moeten afbreken”, zei de minister donderdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft eerder op diverse momenten aandacht voor dit probleem gevraagd. Enkele weken terug zei de volksvertegenwoordiger nog dat bevoegde autoriteiten ondanks beloftes nog steeds niet handelen. Volgens hem moet de OWRO-minister zonder pardon optreden tegen personen die op bermen bouwen.

Tsang stelt dat zijn ministerie bezig is met het in kaart brengen van hoeveel personen tijdens voorgaande regeerperiodes toestemming hebben gehad om op de bermen te bouwen.