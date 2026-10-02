Steven Maayen wordt 60 en viert 45 jaar kaseko: “Ik ga gewoon door”

Zanger Steven Maayen van Sabakoe wordt op 2 oktober 60 jaar en markeert dit jaar ook zijn 45-jarig jubileum in de muziek. Een groot verjaardagsfeest blijft uit: het verlies van zijn dochter, drie jaar geleden, is nog altijd voelbaar. Toch overheerst de dankbaarheid bij de zanger, die voorlopig niet aan stoppen denkt. “45 jaar is een mensenleeftijd. Ik begon op mijn 15de in 1981 en ben nooit afgegleden”, zegt Maayen.

Zijn muzikale loopbaan begon bij Jeugdige Sterren. Daarna zong hij bij onder meer Swing Masters, Casino en Kaseko Masters. In 1989 sloot hij zich aan bij Sabakoe, waarmee hij uitgroeide tot een bekende stem binnen de Surinaamse kaseko. Zijn carrière bracht hem naar podia in Suriname, Nederland, Curaçao, Spanje en New York. Ook stond hij met Sabakoe op het North Sea Jazz Festival.

Met zijn muziek wist Maayen verschillende generaties te bereiken. Nummers als ‘Postbode’ zijn bij veel muziekliefhebbers bekend. Die band met het publiek ziet hij tijdens optredens terug: “Vroeger trad ik op voor de ouders en grootouders. Nu zie ik hun kinderen en kleinkinderen voor het podium staan.”

Zijn bijdrage aan de Surinaamse muziek werd eerder dit jaar officieel erkend met zijn benoeming tot Ridder in de Ereorde van de Palm. Hij ontving de staatsonderscheiding in het kader van de viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Voor Maayen is het jubileum geen aanleiding om zijn zangcarrière af te sluiten. “Ik ga gewoon door, zolang God mij de kracht blijft geven.”

Zijn geloof neemt een belangrijke plaats in, zowel in zijn leven als in zijn muziek. Door de jaren heen bracht hij ook verschillende christelijke liederen uit. “Ik ben bevoorrecht door de liefde Gods. Ik ervaar het en neem het ook mee in mijn muziek. Mijn beschermengel is God.”

Hoewel hij zijn verjaardag niet uitgebreid viert, wil Maayen zijn fans wel iets teruggeven. Tijdens de welkomstparty op 26 december bij Roeli’s Event Venue heeft hij een verrassing voor het publiek in petto. Die avond vormt tevens de aftrap van de decembertour van Sabakoe.

Zo staat zijn zestigste verjaardag vooral in het teken van wat hem al 45 jaar bezighoudt: muziek. Met dankbaarheid kijkt hij terug op zijn loopbaan, de mensen die hem hebben gesteund en de generaties die zijn repertoire hebben omarmd. Zolang hij de kracht krijgt om door te gaan, blijft hij zingen.

Aan jongeren geeft Maayen mee: “Doe waar je goed in bent, blijf dicht bij jezelf, laat je inspireren door anderen en wees op jouw beurt een inspiratie en motivatie voor anderen.”