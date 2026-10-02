Schoten gelost bij gewapende straatroof aan de Goedezorgweg

Een man is woensdagavond aan de Goedezorgweg in Suriname slachtoffer geworden van een gewapende straatroof.

Het 26-jarige slachtoffer M.P. had zijn voertuig voor een winkel geparkeerd en liep naar de kofferbak om enkele spullen te pakken. Op dat moment werd hij plotseling aangevallen door drie criminelen. Twee van hen waren gewapend met vuistvuurwapens.

Tijdens de beroving werden enkele schoten gelost. Het slachtoffer werd mishandeld en beroofd van een gouden halsketting van. Bij de aanval liep hij een snijwond aan zijn hals op en klaagde hij van pijn over zijn geheel lichaam.

De daders verlieten de plaats vervolgens in een grijze Toyota Vitz. Zij reden weg richting Sohawanweg.

Het slachtoffer stapte na de daad bij de politie van Santodorp. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.