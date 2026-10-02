Rupaa uit toneelgroep Hansoe Ke Khelarie gezet

Soerdj Mangre, beter bekend als Rupaa, is uit de populaire toneelgroep Hansoe Ke Khelarie gezet. De 28-jarige danser, die zichzelf een bewaker van de Hindostaanse cultuur in Suriname noemt, is door de groep bedankt. Waterkant.Net verneemt dat onder meer zijn houding en attitude hebben geleid tot de beslissing om de samenwerking met Mangre te beëindigen.

De problemen voor Rupaa lijken daarmee aan te houden. Onlangs ontstond er ook ophef nadat een seksfilmpje van hem op sociale media werd verspreid.

In een verklaring stelde Rupaa dat de video ‘per ongeluk op zijn Snapchat-status terechtgekomen’ was en dat dit niet zijn bedoeling was. Volgens hem was het vervolgens de keuze van anderen om de video op te nemen, te verspreiden en verder te delen. Daar trekt hij naar eigen zeggen een duidelijke grens.

Rupaa zegt zonder schaamte over de kwestie te willen spreken. Volgens hem rust er binnen de Hindostaanse gemeenschap nog altijd een groot taboe op seks en intimiteit en wordt het al snel als een schande gezien wanneer iets dergelijks zichtbaar wordt.

De danser benadrukt dat seksualiteit en intimiteit onderdeel zijn van het menselijk leven en dat iemands seksuele geaardheid of identiteit daar niets aan verandert. Hij zegt het taboe rond seksualiteit binnen de gemeenschap juist te willen doorbreken.

Hoewel hij erkent dat de video privé had moeten blijven, zegt Rupaa zich niet te willen verstoppen vanwege de ontstane ophef. Hij laat weten zich niet te zullen laten breken door geruchten, reacties of veroordelingen.

Volgens Rupaa bepaalt het incident niet zijn waarde als mens. Hij stelt dat een fout of ongeluk iemand niet minder mens maakt en dat niemand het recht heeft een ander kapot te maken vanwege iets wat privé was.

“Ik kies vandaag voor eerlijkheid, waardigheid en zelfrespect. Ik schaam mij niet voor het feit dat ik mens ben”, besloot Rupaa zijn verklaring.