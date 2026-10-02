Rupaa over uitgelekte seksfilmpje: ‘Het is per ongeluk op mijn status terechtgekomen’

De bekende danser en bewaker van de Hindostaanse cultuur in Suriname, Rupaa, de artiestennaam van Soeradj Mangre, heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan nadat een seksfilmpje van hem op sociale media wordt verspreid. Volgens de 28-jarige Rupaa is de video ‘per ongeluk op zijn Snapchat-status terechtgekomen en was dat niet zijn bedoeling’.

Rupaa zegt in een verklaring dat hij duidelijk en zonder schaamte over de intieme video wil spreken. “Binnen de Hindostaanse gemeenschap rust er nog steeds een groot taboe op het praten over seks en intimiteit. Vooral wanneer zoiets zichtbaar wordt, wordt het al snel als een schande gezien. Maar waarom eigenlijk?” stelt hij.

Volgens de danser is seksualiteit en intimiteit onderdeel van het menselijk leven. Hij benadrukt daarbij dat iemands seksuele geaardheid of identiteit daar geen verandering in brengt.

“Dat iemand gay is, maakt dat niet anders. Dat iemand een andere seksuele identiteit of geaardheid heeft, betekent niet dat die persoon geen gevoelens, verlangens of een privéleven mag hebben”, aldus Rupaa.

Hij erkent dat privacy belangrijk blijft en dat het niet de bedoeling was dat de video openbaar werd. “In mijn geval is de video per ongeluk op mijn status terechtgekomen. Dat was niet mijn bedoeling.”

Volgens hem was het vervolgens de keuze van anderen om de video op te nemen, te verspreiden en verder te delen. Daar trekt hij naar eigen zeggen een duidelijke grens.

“Niemand hoeft Savitri te spelen. Niemand hoeft mij te veroordelen alsof iemand boven mij staat”, zegt hij.

Rupaa zegt het taboe rond seksualiteit binnen de gemeenschap juist te willen doorbreken. “Als seksualiteit en intimiteit binnen onze gemeenschap een taboe zijn, dan zeg ik vandaag: dan breek ik dat taboe. Niet vanuit schaamte. Niet vanuit angst. Maar vanuit zelfrespect.”

Hij stelt zich niet te zullen verstoppen vanwege de ontstane ophef. “Ik ga mij niet laten breken door geruchten, reacties of veroordelingen. En ik ga zeker niet verdwijnen omdat mensen ervoor kiezen om iets wat privé was verder te verspreiden.”

Volgens Rupaa bepaalt het incident niet zijn waarde als mens. Aan anderen die ooit in een vergelijkbare situatie terechtkomen, geeft hij mee om zich niet door een fout, ongeluk of het oordeel van anderen te laten bepalen.

“Intimiteit is menselijk. Seksualiteit is menselijk. Een vergissing maakt je niet minder mens. En vooral: niemand heeft het recht om een ander kapot te maken omdat die persoon iets privés heeft meegemaakt.”

Rupaa besluit zijn verklaring met de woorden: “Ik kies vandaag voor eerlijkheid, waardigheid en zelfrespect. Ik schaam mij niet voor het feit dat ik mens ben.”