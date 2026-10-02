Pick-up op z’n kop na aanrijding in Paramaribo-Noord

Bij een aanrijding vanmiddag op de kruising van de Graniet- en Amethietstraat tussen twee pick-ups is een van de voertuigen op z’n kop beland. Het ging om een botsing tussen een Ford Ranger en een Toyota Hilux.

De bestuurder van de Ranger verleende op de kruising geen voorrang en kwam daarbij vol in botsing met de Hilux. Door de klap belandde de Hilux op z’n kop.

Bij het ongeval deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Beide voertuigen waren niet meer rijdbaar en werden door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.