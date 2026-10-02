Nieuwe kentekenserie PS van start in Suriname

Na afloop van de kentekenserie PR is onlangs in Suriname de nieuwe serie PS geïntroduceerd. Voertuigen die vanaf nu worden geregistreerd, krijgen nummerplaten met deze lettercombinatie.

De overstap naar een nieuwe reeks gebeurt wanneer alle beschikbare combinaties van de vorige serie zijn uitgegeven. Dit is een vast onderdeel van het systeem voor voertuigregistratie. De PR-serie heeft tien maanden geduurd.

Auto-eigenaren die nu een nieuw kenteken aanvragen, ontvangen automatisch een nummerplaat uit de PS-serie.

Op dit moment zijn al meerdere voertuigen met een PS-kenteken op de Surinaamse wegen te zien.

