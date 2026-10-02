Misiekaba: “Nog steeds ontslagaanvragen verpleegkundigen, maar grote rush om weg te gaan is iets afgenomen”

Ondanks de aanstaande verbetering van de financiële positie van verpleegkundigen in Suriname, is er volgens minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) nog geen einde gekomen aan de uitstroom van zorgmedewerkers.

“Er worden nog ontslagbrieven getekend, maar we moeten wel zeggen dat het drastisch is afgenomen. Omdat ik denk dat de mensen inderdaad de kat uit de boom kijken. Om te kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb het gevoel dat de mensen enigszins blij zijn en in ieder geval weer beginnen te zien dat er perspectief is, waardoor die grote rush om weg te gaan iets is afgenomen. Maar we zijn nog niet waar we moeten zijn”, zei Misiekaba donderdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

De bewindsman voerde aan dat de financiële herwaardering van de zorgmedewerkers gestalte krijgt, terwijl de regering ook bezig is te kijken hoe de mensen geholpen kunnen worden aan betere en goedkopere huisvesting. Vrijdag zullen er grondpapieren door de minister van GBB worden uitgereikt aan verpleegkundigen.

“Als regering zijn we bezig integraal te kijken. Dus er is wat perspectief. We starten in derde week oktober met de training van 175 verpleegkundigen in samenwerking met Nederland. Om ze dan binnen een jaar klaar te stomen tot gespecialiseerde verpleegkundigen, want die zijn de mensen die het meest zijn weggegaan”, aldus Misiekaba.