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Man bedolven onder zand en omgekomen tijdens goudwinning in stuwmeergebied

KAM Thuiszorg

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In het stuwmeergebied in Suriname is een man donderdag tijdens werkzaamheden in de goudwinning onder zand bedolven geraakt en overleden. Het zou gaan om een persoon van vermoedelijk Braziliaanse afkomst.

Het incident is om 19.20 uur vermeld in een melding van politiebureau Brokopondo. Uit de summiere informatie blijkt dat de man bezig was met gouddelven te Aero Bergi toen hij onder het zand terechtkwam.

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Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

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