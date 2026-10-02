Dagoe kondigt comeback aan met nieuwe videoclip en grote avond in Amsterdam

Dagoe keert terug met nieuwe muziek en een Comeback Tour, waarvoor hij samen optrekt met Damaru & The Love Messengers. Op vrijdag 13 november 2026 staat een avond in Rhone Events in Amsterdam op het programma, met meerdere artiesten en een nog niet onthulde special act uit Suriname.

In aanloop naar de tour brengt Dagoe de eerste officiële videoclip van zijn aankomende EP ‘DAGOE N9 ZDEEDZ’ uit. Daarmee geeft hij het publiek een voorproefje van het nieuwe project dat aan zijn comeback is verbonden.

De samenwerking met Damaru & The Love Messengers staat in het teken van hun twintigjarig bestaan. De gezamenlijke tour brengt zo de terugkeer van Dagoe en het jubileum van de groep samen op het podium.

Voor de Amsterdamse avond vermeldt de flyer naast Dagoe en Damaru & The Love Messengers ook One Man, Clepp & Fly, Badderman en King Koyeba. MC Sidlitt en DJ Archa maken het aangekondigde programma compleet.

Het evenement wordt georganiseerd door Damaru Music en op de flyer gepresenteerd onder de naam Muziek & Maatschappij. De avond begint op vrijdag 13 november om 22.00 uur en duurt tot zaterdagmorgen 05.00 uur. Rhone Events is gevestigd aan de Rhoneweg 12–14, 1043 AH in Amsterdam. Kaarten haal je hier.