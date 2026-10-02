33-jarige man aangeklaagd voor ontvoering van twee vermiste Surinaamse mannen

In buurland Guyana is de 33-jarige Jimol Murphy aangeklaagd voor de vermeende ontvoering van twee vermiste Surinaamse mannen. De rechter stelde de borg donderdag 1 oktober vast op één miljoen Guyanese dollar. Murphy moet zijn paspoort inleveren en zich iedere vrijdag melden bij de Major Crimes Unit van de recherche.

De zaak draait om de verdwijning van de 28-jarige Siegello Lorenzo van Dalen en de 29-jarige Derryl Danillo Bont. Zij vertrokken op 28 augustus vanuit hun woonadressen in Suriname met een Toyota Vitz richting Nickerie en reisden naar Guyana. Hun vermissing werd volgens de berichtgeving op 19 september gemeld bij de autoriteiten van beide landen.

Murphy wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij hun ontvoering op 29 augustus in Rosignol, aan de West Bank Berbice. De chauffeur en aannemer uit Vigilance werd op 25 september aangehouden. Zijn zaak werd donderdag via een videoverbinding behandeld door rechter Shareefah Parks van de Fort Wellington Magistrates’ Court.

Hij hoefde bij het voorlezen van de aanklacht nog niet aan te geven of hij zich schuldig of onschuldig achtte en mocht op borgtocht vrijkomen.

De aanklager verzette zich tegen vrijlating op borgtocht, maar Murphy’s advocaten bestreden dat standpunt. Volgens hen is er onvoldoende bewijs dat een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Ook zou het onderzoek Murphy’s verklaring dat hij ten tijde van het vermeende incident in Georgetown en Houston was, niet hebben weerlegd.

De verdediging wees daarnaast op informatie dat de twee Surinamers vrijwillig in een voertuig zouden zijn gestapt. De advocaten stelden dat er geen bewijs is dat hun iets is aangedaan en opperden dat zij mogelijk vanuit Guyana verder zijn gereisd. Dit zijn standpunten van de verdediging; over het lot van de mannen bestaat nog geen duidelijkheid.

Murphy is de broer van de beruchte Guyanees Mark ‘Demon’ Cromwell, die een eerdere drugsveroordeling op zijn naam heeft. In het onderzoek kwam een voertuig in beeld dat op naam van Cromwells vrouw staat. De vermiste mannen zouden daarin zijn gestapt. Vervolgens richtte de politie zich op het terrein van Cromwell in Vigilance om te achterhalen waar de twee zich bevinden.

Pogingen om daar met een huiszoekingsbevel onderzoek te doen, gingen de afgelopen twee dagen gepaard met hevige onrust. Agenten zouden op verzet zijn gestuit, terwijl brandend afval en andere materialen de toegang blokkeerden. Tijdens de confrontatie op de Vigilance Public Road werd ook een vrachtwagen in brand gestoken.

De politie heeft niet publiekelijk bevestigd dat Van Dalen en Bont iets is aangedaan of dat zij zich op Cromwells terrein bevinden. De zoektocht gaat door. Murphy’s zaak wordt op 19 oktober 2026 voortgezet.