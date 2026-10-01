Somohardjo: “NPS, VHP, NDP en PL zijn standvastige partijen”

Volgens Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo hebben de traditionele politieke partijen in Suriname, waaronder de NPS, VHP, NDP en PL, door de jaren heen hun politieke bestaansrecht bewezen. Ongeacht winst of verlies bij verkiezingen, weten deze partijen volgens hem steeds een plek in De Nationale Assemblee (DNA) te behouden.

“Trawan e gwe e kon, maar wij zijn standvastig. Wini of lasi, wi e kon ini a parlement”, zei Somohardjo dinsdagavond in Grun Dyari tijdens de viering van het 80-jarig bestaan van de Nationale Partij Suriname (NPS).

De inmiddels 83-jarige PL-leider voerde aan dat zijn politieke carrière ook eens bij de groene partij is gestart. De politieke scholing die hij daar heeft gehad, heeft hij achteraf ook meegenomen toen hij op een gegeven moment besloot om de PL op te richten. “Mi politieke kumbatitei beri dya. En winsi yu wani figi eng, Somohardjo eng politieke kumbatitei beri dya. Bepaalde mensen zeggen soms dat ik een racist ben die alleen aan Javanen denkt. Maar dan zeg ik ze dat ik ben gestart bij de NPS.

Velen dachten dat NPS betekende Neger Partij Suriname. En ik heb ze bewezen dat het niet zo is. NPS heeft ons bewezen dat zij een Nationale Partij Suriname is. Men dacht ook dat PL betekende ‘Pae Law’. Maar PL betekent geen ‘Pae Law’, maar ‘Pae Lobi’ a volk”, stelde de PL’er.

Volgens Somohardjo heeft de NPS in het verleden bewezen verschillende bevolkingsgroepen binnen de partij te kunnen verenigen. Hij verwijst daarbij naar de oprichting van verschillende presidia, waaronder een Indonesisch presidium onder zijn leiding, een moslimpresidium, een hindoepresidium, een Chinees presidium en een inheems presidium.

Eén van de zaken die hem altijd is opgevallen, is dat alle leiders die de NPS heeft voortgebracht nooit zijn weggestemd. Wat NPS-leider Gregory Rusland betreft, stelde Somohardjo dat die over kwaliteit beschikt.

“Of ze zijn er niet meer of ze hebben overgedragen. En ze hebben ervoor gezorgd dat de partij is blijven voortbestaan. Dat is de kunst. De kunst is niet om een partij op te richten. Want wat dan? De kunst is dat de NPS zal blijven voortbestaan in de lengte van dagen”, aldus Somohardjo.