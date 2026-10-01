HomeOnderwerpenJustitie en politieRover op bromfiets maakt tas met telefoon, dollars en documenten buit
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Rover op bromfiets maakt tas met telefoon, dollars en documenten buit

KAM Thuiszorg

-

0

ADJUMA Party

Aan de Prins Hendrikstraat in Suriname is een man woensdag beroofd van een tas met daarin een mobiele telefoon, 100 Amerikaanse dollar en belangrijke documenten. Bij de straatroof raakte het slachtoffer niet gewond.

Volgens de beschikbare informatie werd de beroving gepleegd door een man op een bromfiets. Hoe de dader precies te werk ging, is vooralsnog niet bekend.

BORGOE meets PARBO

De politie van bureau Centrum heeft de zaak in onderzoek. Er wordt door de Surinaamse politie gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

shop now

Vorig artikel
Bananen uit Suriname niet welkom in Guyana
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival