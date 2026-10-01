Rover op bromfiets maakt tas met telefoon, dollars en documenten buit

Aan de Prins Hendrikstraat in Suriname is een man woensdag beroofd van een tas met daarin een mobiele telefoon, 100 Amerikaanse dollar en belangrijke documenten. Bij de straatroof raakte het slachtoffer niet gewond.

Volgens de beschikbare informatie werd de beroving gepleegd door een man op een bromfiets. Hoe de dader precies te werk ging, is vooralsnog niet bekend.

De politie van bureau Centrum heeft de zaak in onderzoek. Er wordt door de Surinaamse politie gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.