Roopram Roti Restaurant in Florida sluit definitief de deuren

Roopram Roti Restaurant in Orlando, Florida, stopt definitief met zijn activiteiten. De zaak maakt bekend dat de deuren vanaf vrijdag 2 oktober permanent gesloten blijven. Privéomstandigheden liggen volgens de eigenaren aan de basis van het besluit.

De sluiting komt relatief kort na de opening van het restaurant. Hoewel de onderneming nog niet lang actief was, laat de leiding weten veel steun en waardering te hebben ontvangen van klanten en andere betrokkenen.

In een emotionele verklaring schrijft Grand Roopram Roti Restaurant dat het besluit bijzonder zwaar is gevallen. De eigenaren hadden gehoopt de zaak veel langer voort te zetten, maar stellen dat omstandigheden hen uiteindelijk hebben gedwongen een andere richting in te slaan.

“Dit was geen gemakkelijke beslissing”, laat het restaurant weten. Verdere details over de privéomstandigheden die tot de sluiting hebben geleid, worden niet genoemd.

Het restaurant bedankt iedereen die sinds de opening langskwam, berichten deelde, de onderneming steunde of op een andere manier vertrouwen in de zaak toonde. Volgens de eigenaren heeft die steun veel voor hen betekend.

Met de definitieve sluiting komt daarmee een vroegtijdig einde aan het hoofdstuk van Grand Roopram Roti Restaurant in Orlando. De eigenaren nemen afscheid met dankbaarheid en spreken hun waardering uit voor iedereen die deel heeft uitgemaakt van hun korte periode in Florida.