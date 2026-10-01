R&B Legends verkoopt ruim duizend tickets voor Black Edition in Amsterdam

Met meer dan duizend verkochte tickets gaat R&B Legends volgens de organisatie opnieuw richting een uitverkochte editie. Het evenement profileert zich als het grootste, gezelligste en meest volwassen R&B-oldschoolfeest van Nederland.

Op zaterdag 10 oktober 2026 komen de liefhebbers opnieuw samen voor de jaarlijkse Black Edition in Het IJland in Amsterdam. Het belooft een avond te worden waarop sfeer, klasse, volwassenheid en die echte oldschoolvibe samenkomen.

Net als bij de voorgaande uitverkochte edities kunnen bezoekers volgens de organisatie rekenen op de beste dj’s, spectaculair entertainment en een hoogwaardige totaalbeleving. Onder het motto ‘That makes us Legendary since 2009’ bouwt R&B Legends voort op het feestconcept dat sinds 2009 bestaat.

De laatste honderd voordeligere Regular Bird-tickets staan nu online. Daarna gaat de verkoop over naar de laatste ticketfase: ‘Deurkaarten’. Tickets zijn verkrijgbaar via de online ticketshop.

De boodschap voor deze Black Edition: “Once You Go Black… You Always Come Back.”