Noersalim: “Delen ingetrokken Cultuurtuin weer uitgegeven door vorige regering”

Mike Noersalim, die twee dagen voor zijn aftreden in 2020 als ad-interimminister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer beschikkingen tekende voor de uitgifte van terreinen in de Cultuurtuin, stelt dat de regering-Santokhi/Brunswijk na de ontstane commotie en het intrekken van de beschikkingen later alsnog terreinen in hetzelfde gebied heeft uitgegeven.

“Delen daarvan. Zelfs de onderhoudsstrook is uitgegeven. Dat onderzoek heb ik nu doorgestuurd naar mijn collega”, zei Noersalim in het programma Bakana Tori.

Noersalim, die momenteel minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is in het kabinet-Simons/Rusland, nam in 2020 waar voor Lekhram Soerdjan. Die was door de toenmalige president Desi Bouterse met verplicht verlof gestuurd. Noersalim werd toen zwaar bekritiseerd voor deze handeling. Iets dat hem nu zes jaren later nog steeds achtervolgt.

De HVB’er c.q. NDP’er stelt dat hij slechts twee weken als ad-interimminister aantrad en dat het volgens hem onmogelijk is om binnen die periode een volledig verkavelingsproject op te zetten. Hij legt uit dat een minister het laatste portaal vormt in het proces, nadat de juridische procedures zijn doorlopen en juristen groen licht hebben gegeven.

Volgens Noersalim had de regering-Bouterse/Adhin besloten dat het betreffende stuk grond tot het vrije domein behoorde en, omdat er geen bestemming voor was, uitgegeven kon worden. Vervolgens kwam het dossier op zijn bureau terecht. Hij stelde dat Bouterse zich destijds na de ontstane commotie zelf over de kwestie heeft uitgesproken. De oud-president zou daarbij hebben aangegeven dat hij persoonlijk opdracht had gegeven om de betreffende gronden uit te geven.

Nu beweert Noersalim zijn collega Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) te hebben gevraagd om de bestemming van de Cultuurtuin eindelijk te regelen. “Als de regering zegt dat het als bestemming een park of wat dan ook zal zijn, dan laten we dat zo regelen”, aldus Noersalim.