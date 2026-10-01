Nederlandse douane vindt tongbeenderen van brulaap in pakket uit Suriname

Nederlandse douaniers hebben onlangs in een pakket met takken, bladeren en ander organisch materiaal twee tongbeenderen van een Guyanabrulaap (Alouatta macconnelli) aangetroffen. De zending was afkomstig uit Suriname, zegt een woordvoerder van de dienst aan Waterkant.Net.

Het is niet bekend waarom de verzender de dierlijke onderdelen naar Nederland stuurde. Dierlijke onderdelen worden soms gebruikt voor decoratieve of ceremoniële doeleinden.

De Guyanabrulaap staat vermeld in Bijlage B van CITES, benadrukt de douane.

Voor het binnenbrengen van beschermde dierlijke delen is een CITES-vergunning vereist. Die ontbrak in dit geval, waarna de twee tongbeenderen in beslag zijn genomen.