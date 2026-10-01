Minister Currie: “Facebook is een ongeleid projectiel en daar luister ik niet naar”

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) zegt geen tijd te hebben om te reageren op allerlei zaken die via Facebook naar buiten worden gebracht. “Facebook is een ongeleid projectiel en daar luister ik niet naar”, zegt de bewindsman donderdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Alhoewel het MINOWC zelf ook een Facebook-pagina heeft waarmee de ontwikkelingen het ministerie rakende met de samenleving worden gedeeld, stelt de bewindsman dat het om een officieel kanaal gaat waar alle berichten voorzien zijn van een stempel van het ministerie.

“Maar alle andere dingen zijn negativiteit. Ik ga geen discussie aan op Facebook. Facebook kan ik voor informatie-uitwisseling gebruiken, maar niet voor kritiek. Bij Facebook praat iedereen door elkaar en iedereen heeft een mening, zonder daar een verantwoordelijkheid voor te dragen”, aldus de minister.

Vorig jaar december zei Currie nog dat jongeren in Suriname de nodige begeleiding moeten krijgen in het gebruik van de technologie, waaronder vooral de artificial intelligence (AI) en sociale media.

“Wat voor mij een zorgpunt is. Hoewel ik uit die industrie kom, is het belangrijk dat we jongeren begeleiden. Waar gebruik je sociale media voor? Is het alleen voor vrijetijdsbesteding? Want het heeft ook een aantal negatieve invloeden.

Hetzelfde geldt voor AI’s. Het zijn allemaal technologieën die ons zijn komen overvallen en we hebben onvoldoende tijd gestopt in het begeleiden van nieuwe technologieën en het bekijken van de impact daarvan”, zei de minister toen.