Fietser overreden door auto: kort na aankomst in ziekenhuis dood

De 59-jarige fietser T.M. is woensdag 30 september overleden nadat hij aan de Matapilaan in Wageningen door een personenauto was aangereden en vervolgens overreden. Het slachtoffer werd eerst naar het Petronella Ziekenhuis gebracht en daarna doorverwezen naar het Mungra Medisch Centrum (MMC), waar hij kort na aankomst overleed. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De aanrijding vond plaats tijdens een inhaalmanoeuvre. Volgens het voorlopige onderzoek reed de 32-jarige automobilist L.S. over de Matapilaan in de richting van het wooncentrum van Wageningen. De fietser reed voor hem in dezelfde richting.

Toen de bestuurder de fietser inhaalde, zou T.M. naar rechts zijn uitgeweken, waarna de aanrijding volgde. Door de botsing belandde de man op het wegdek. Vervolgens werd hij door de personenauto overreden.

Het politiebureau Wageningen kreeg rond 10.30 uur een melding van het verkeersongeval. Agenten troffen de fietser buiten bewustzijn op de weg aan. Ook de automobilist was nog ter plaatse.

Een ambulance bracht T.M. naar de Spoedeisende Hulp van het Petronella Ziekenhuis. De dienstdoende arts verwees hem vervolgens door naar de Spoedeisende Hulp van het MMC. Daar overleed hij kort na aankomst.

L.S. verkeerde niet onder invloed van alcohol. Hij is aangehouden om te worden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Zijn rijbewijs is in het belang van het onderzoek ingevorderd.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lichaam van T.M. voor onderzoek in beslag genomen. De Verkeer Onderzoek Unit van Regio West heeft het verdere onderzoek naar de toedracht overgenomen.