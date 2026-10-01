Braziliaan aangehouden met USD 22.550 in schoenen op EAG Airport, vreesde beroving door politie

De Braziliaanse verdachte V.D.S.A. is op de EAG Internationale Luchthaven aangehouden toen hij op het punt stond via Guyana naar Brazilië te vertrekken. Bij visitatie werd in zijn schoenen een bedrag van USD 22.550 aangetroffen en in beslag genomen.

Volgens de verdachte ging het om zijn verdiensten als goudsmid. Hij verklaarde niet te weten dat hij maximaal USD 10.000 van Suriname mocht uitvoeren.

De man verklaarde het geld in zijn schoenen te hebben verborgen, omdat hij eerder in Guyana door de politie zou zijn beroofd en vreesde dat dit opnieuw zou gebeuren.

Na overleg met een officier van justitie werd de verdachte in verzekering gesteld. De zaak is later op verzoek van de verdachte buiten proces afgehandeld, waarna hij in vrijheid werd gesteld.