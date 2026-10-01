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Bejaarde vrouw beroofd van 20.000 SRD na list met EBS-meteropname

KAM Thuiszorg

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meteropname EBS
Archieffoto: meteropname EBS

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Een 79-jarige vrouw is donderdag in haar woning aan de Emile Boutersestraat in Suriname beroofd van ruim SRD 20.000. De dader deed zich voor als een EBS-medewerker die de meter kwam opnemen.

Het slachtoffer had het geld enkele dagen eerder van de bank opgenomen om deze maand haar tachtigste verjaardag te vieren.

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De vrouw, H.C., zat aan tafel in haar woonkamer toen de man bij de deuropening verscheen. Hij vertelde haar dat hij de EBS-meter kwam opnemen en liep vervolgens de woning binnen.

Eenmaal binnen rukte hij haar rode handtas met het geld weg. Daarna sprong hij over de schutting en rende hij weg in de richting van de Zonnebloemstraat.

Het slachtoffer bleef bij de beroving lichamelijk ongedeerd. De Surinaamse politie werd ingeschakeld, maar de verdachte is vooralsnog niet aangehouden. Er wordt gewerkt aan zijn opsporing en aanhouding.

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