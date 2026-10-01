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Bananen uit Suriname niet welkom in Guyana

KAM Thuiszorg

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Guyana heeft de import van bananen uit Suriname stopgezet, omdat het land momenteel voldoende bananen produceert om in de lokale vraag te voorzien. Dat heeft de Guyanese minister van Landbouw, Zulfikar Mustapha, woensdag bekendgemaakt.

Volgens Mustapha heeft hij vernomen dat bananen vanuit Suriname Guyana binnenkomen. Hij heeft daarop opdracht gegeven om de import van bananen stop te zetten, omdat lokale boeren volgens hem voldoende produceren om de markt te voorzien.

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De minister zei dat hij hierover onofficiële klachten van verschillende personen heeft ontvangen. Tegelijkertijd benadrukte hij dat er officieel geen bananen vanuit Suriname worden geïmporteerd.

“We hebben genoeg bananen in het land”, aldus Mustapha tegenover Demerara Waves Online News.

De maatregel past volgens de minister binnen het beleid van Guyana. Wanneer het land voldoende van een bepaald fruit produceert om aan de lokale vraag te voldoen, moet import van dat product worden tegengegaan.

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