Baby’s! Het is tijd voor de prik tegen het RS-virus

Sinds vorig jaar kunnen baby’s in Nederland een prik krijgen tegen het RS-virus. Het RS-virus kan ernstige infecties aan de luchtwegen veroorzaken, vooral bij jonge baby’s.

In het verleden werden er in Nederland tussen de 1.500 en 3.000 baby’s per jaar in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van een infectie met het RS-virus. In Europese landen waar de prik tegen het RS-virus al wat langer wordt gegeven, is het aantal ziekenhuisopnames van baby’s door het RS-virus met 80% gedaald.

Wanneer krijgt je baby een prik tegen het RS-virus?

Het RS-virus komt vooral voor in de herfst en winter. De prik tegen het RS-virus beschermt je baby voor ongeveer 6 maanden tegen ernstig ziek worden. Daarom bepaalt het seizoen waarin je baby geboren wordt, wanneer je baby de prik aangeboden krijgt.

Is je baby geboren in de periode april t/m september? Dan krijgt je baby de prik aangeboden in september of oktober. Wordt je baby geboren in de periode oktober t/m maart? Dan krijgt je baby de prik binnen 2 weken na geboorte aangeboden.

De prik tegen het RS-virus wordt gegeven in het bovenbeentje. Baby’s krijgen de prik 1 keer en alleen in het eerste levensjaar. De allerjongste baby’s zijn het meest kwetsbaar voor ernstige ziekte door het RS-virus. Zij hebben de grootste kans op een ernstige infectie met het RS-virus en ziekenhuisopname.

De prik tegen het RS-virus is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma en wordt gegeven aan baby’s die zijn geboren vanaf 1 april 2025.

Het RS-virus

Het RS-virus veroorzaakt luchtweginfecties, zoals verkoudheid. Het virus komt het meest voor in de herfst en winter. Vooral voor jonge baby’s kan het RS-virus gevaarlijk zijn. Zij kunnen benauwd worden of een longontsteking krijgen.

Werking van de prik

De prik tegen het RS-virus is geen vaccinatie, maar een immunisatie. De prik bevat antistoffen tegen het virus. De baby hoeft deze antistoffen dus niet zelf aan te maken, wat bij een vaccinatie wel moet. De prik beschermt vrijwel direct en de bescherming duurt ongeveer 6 maanden.

De prik werkt goed en er zijn bijna nooit bijwerkingen. Heel soms krijgen baby’s huiduitslag, wordt de prikplek korte tijd rood of dikker, of een baby krijgt koorts.

Ouders ontvangen informatie van de verloskundig zorgverlener, op het consultatiebureau, of van het RIVM. Het consultatiebureau regelt de afspraak voor de prik tegen het RS-virus.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het RS-virus en de prik ertegen? Op www.rsvirusprik.nl lees je er alles over.