Atompai legt voorzitterschap Onderwijscommissie DNA neer: “Mij niet gezien bij vertraging”

NPS-parlementariër Poetini Atompai heeft vandaag zijn functie als voorzitter van de vaste commissie Onderwijs van De Nationale Assemblée (DNA) neergelegd. Volgens hem is de reden hiervoor ernstig: er wordt onvoldoende vooruitgang geboekt binnen het onderwijs, terwijl leerlingen, studenten, leerkrachten en ouders daarvan dagelijks de gevolgen ondervinden.

Aan zijn besluit liggen volgens Atompai onder meer de volgende problemen ten grondslag:

Zestien masterstudenten Accountancy van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) hebben alle studieonderdelen afgerond, maar kunnen door financiële belemmeringen niet afstuderen.

Leerlingen in Moengo en Albina hebben door een tekort aan leerkrachten geruime tijd geen lessen kunnen volgen. In het binnenland en het zuiden zitten kinderen nog altijd in overvolle lokalen.

Tijdens twee begrotingsbehandelingen heeft hij moeten vaststellen dat een concreet en uitvoerbaar plan voor het structureel oplossen van het lerarentekort ontbreekt.

Schoolrenovaties zijn te laat gestart. Vlak voor de schoolstart zijn er nog steeds kinderen die niet correct geplaatst kunnen worden en scholen met onvoldoende lokalen.

Volgens de parlementariër zijn dit slechts enkele voorbeelden van de problemen binnen het onderwijs.

Vanaf de voorbereidingen rond de schoolstart in 2025 heeft hij naar eigen zeggen herhaaldelijk aangedrongen op tijdige maatregelen voor een ordelijke start van het nieuwe schooljaar op 1 oktober 2026.

“Ik heb mijn stem laten horen, druk uitgeoefend en voorstellen gedaan. Toch blijft het tempo waarin de problemen worden aangepakt onaanvaardbaar laag. Mijn waarschuwingen en oproepen hebben onvoldoende tot de noodzakelijke daadkracht geleid. Ik heb mij daardoor te vaak als een roepende in de woestijn gevoeld”, stelt Atompai.

Hij zegt als voorzitter geen verantwoordelijkheid te kunnen blijven dragen voor een aanpak waarbij noodzakelijke maatregelen uitblijven en kinderen daarvan de rekening betalen.

“Mijn besluit is geen vlucht voor verantwoordelijkheid en geen afscheid van het onderwijsdossier. Het is een principieel politiek signaal. Als lid van De Nationale Assemblée blijf ik het onderwijs kritisch volgen en mij inzetten voor leerlingen, studenten, leerkrachten en ouders”, meent de parlementariër.

“Mij niet gezien bij vertraging, excuses of halve maatregelen. Ik ben er voor een overheid die handelt en concrete resultaten levert”, aldus Atompai.