Simons: jaren onvoldoende benut om Suriname voor te bereiden op olietijdperk

Suriname is volgens president Jennifer Simons in de achterliggende jaren onvoldoende voorbereid op de economische veranderingen die de olieontginning met zich mee zal brengen. In haar tweede jaarrede benadrukte zij dat het land zich gereed moet maken voor die nieuwe fase, terwijl de overheid kampt met een beperkte capaciteit om beleid uit te voeren. In 2027 moet het herstel doorgaan en moeten voorbereidingen uit 2026 tot uitvoering komen, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Simons koppelt aan het komende jaar concrete verwachtingen. “Wat is begonnen in 2026 zal de resultaten laten zien in 2027. Wat in 2026 is voorbereid en gepland, zal opstarten in 2027”, stelde het staatshoofd. Naast het voortzetten van het herstel wil de regering meer nadruk leggen op de voorwaarden die nodig zijn om de verwachte economische veranderingen en toekomstige olie-inkomsten op te vangen.

Het beheer van die inkomsten vormt een belangrijk onderdeel van de plannen. De regering wil met wetgeving en instituten waarborgen dat toekomstige opbrengsten uit olie en gas zorgvuldig worden beheerd en verantwoord worden besteed. Ook het verhogen van de staatsinkomsten past binnen het voorzichtige financieel-economische beleid dat Simons als uitgangspunt noemt.

De president wil daarnaast dat Surinamers daadwerkelijk meeprofiteren van de opbrengsten uit de natuurlijke hulpbronnen. Investeringen in de opleiding van burgers en een bredere economische basis moeten het land weerbaarder maken. Betere toegang tot goede gezondheidszorg en huisvesting staat eveneens op de beleidsagenda.

Om de verdere ontwikkeling vorm te geven, wil de regering verschillende organisaties, personen en politieke partijen betrekken. Volgens Simons maakt de onvoldoende benutte voorbereidingstijd in de afgelopen jaren die betrokkenheid van belang.

Bij de uitvoering van de plannen loopt de regering echter tegen beperkingen binnen het overheidsapparaat aan. Aanpassing van regelgeving en de aangekondigde digitalisering van overheidsprocessen moeten helpen om die uitvoeringsproblemen aan te pakken.

Daarmee moet duidelijker worden vastgelegd wie voor welke afspraken verantwoordelijk is en wanneer resultaten moeten worden geleverd. Ook moet beter zichtbaar worden waar centrale bijsturing nodig is. Zo wil de regering de overheid beter toerusten voor de ontwikkelingen die Suriname de komende jaren te wachten staan.