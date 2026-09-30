Politie trekt zich terug na verhinderen inbeslagname muziekbox; burenruzie eindigt met gewonde vrouw

Een politiebezoek vanwege luide muziek aan de Cassaveweg in Nieuw-Nickerie kreeg kort daarna een gewelddadig vervolg. Nadat een familielid de inbeslagname van een muziekbox had verhinderd en de agenten zich hadden teruggetrokken, kwam vanaf hetzelfde adres een melding van een vechtpartij tussen buren.

Een 47-jarige vrouw belandde met een verwonding aan haar gezicht in het ziekenhuis. Uiteindelijk werden acht personen aangehouden, van wie er drie in verzekering zijn gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.

De agenten waren in de vroege ochtend van 24 september naar het adres gegaan na een melding van geluidsoverlast. Ter plaatse wilden zij de muziekbox in beslag nemen, maar een aanwezig familielid verhinderde dat. Daarop trok de politie zich terug.

Kort daarna moesten de agenten opnieuw naar het adres, ditmaal vanwege een vechtpartij. Bij aankomst bleek dat een woordenwisseling tussen buren was uitgelopen op een handgemeen.

Tijdens het verdere onderzoek kwam vanuit de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum bericht dat familieleden de 47-jarige M.R. hadden binnengebracht. Zij had een verwonding aan haar gezicht en werd opgenomen voor verdere medische behandeling.

Beide partijen werden op 25 september ontboden op het politiebureau van Nieuw-Nickerie. Daar werden in totaal acht personen aangehouden op verdenking van wederzijdse mishandeling en openlijke geweldpleging. Zij werden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn H.H. (39), J.S. (55) en B.J. (21) in verzekering gesteld. De overige vijf aangehouden personen, J.R. (29), B.H. (64), S.B. (55), K.F. (21) en B.R. (33), mochten na verhoor vertrekken.

De muziekbox is uiteindelijk alsnog in beslag genomen. Het onderzoek naar de gebeurtenissen aan de Cassaveweg duurt voort.