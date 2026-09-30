Opmerking over lang koken mondt uit in geweld met houwer en stuk hout

Een opmerking over de tijd die hij aan het koken was, zou voor de 24-jarige B.R.E. aanleiding zijn geweest om zijn stiefvader met een houwer en een vuistslag te mishandelen. Toen zijn zwager hem op het geweld aansprak, zou ook die zijn aangevallen, ditmaal met een stuk hout. Beide slachtoffers raakten zichtbaar gewond. Dat meldt de politie in Suriname.

Het incident vond zondagavond plaats in Para. B.R.E. had alcohol gedronken en was aan het koken toen zijn 42-jarige stiefvader hem erop aansprak dat hij daar volgens hem te lang over deed. Daarop ontstond een woordenwisseling die uitliep op geweld.

De verdachte zou zijn stiefvader eerst met de platte kant van een houwer op de rug hebben geslagen. Vervolgens zou hij hem een vuistslag onder het linkeroog hebben gegeven.

Zijn zwager was getuige van de mishandeling en sprak B.R.E. daarop aan. De verdachte zou vervolgens een stuk hout hebben gepakt en zijn zwager daarmee ter hoogte van de linkerslaap hebben geslagen.

De twee gewonde mannen werden voor medische hulp verwezen naar de Medische Zending in Powakka. Dienstdoende verpleegkundigen behandelden hen daar, waarna beiden werden doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp.

B.R.E. werd aangehouden en de volgende ochtend, nadat hij was ontnuchterd, voorgeleid en in verzekering gesteld op verdenking van mishandeling. De houwer en het stuk hout zijn in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.