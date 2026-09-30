Nieuwe BEP-voorzitter Noordzee positief over eventuele nieuwe A-Combinatie met ABOP

De nieuwe BEP-voorzitter Edwin Noordzee staat positief tegenover een mogelijke hernieuwde samenwerking met de ABOP binnen een nieuwe A-Combinatie. Hij benadrukt echter dat een dergelijke samenwerking eerst de goedkeuring van de partijstructuren moet krijgen. Volgens Noordzee heeft de ABOP tot nu toe nog geen toenadering gezocht, maar is hij bereid het proces te begeleiden als de partijstructuren daarvoor groen licht geven.

“Als de structuren daartoe de zegen geven, ben ik de man die daartoe het proces gaat begeleiden. Je moet nooit ‘nooit’ zeggen, omdat tijden veranderen. En afhankelijk van de veranderingen die er zijn gekomen, ga je zeker proberen die veranderingen samen te brengen. En als personen en ideeën gewijzigd zijn en daartoe de ruimte is, dan gaan we, als de leden het besluit nemen, dat ook uitvoeren”, zei Noordzee in het programma ABC Actueel.

Noordzee is het afgelopen weekend gekozen tot nieuwe voorzitter van de Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) en volgt hiermee Ronny Asabina op, die zich bij deze bestuursverkiezing niet herkiesbaar heeft gesteld. Asabina blijft echter als fractieleider van de BEP in De Nationale Assemblee (DNA) wel deel uitmaken van het hoofdbestuur van de partij.

Het is geen geheim dat ABOP-leider Ronnie Brunswijk zich al jaren inzet voor een hernieuwde samenwerking met de BEP binnen een A-Combinatie. Onder het vorige BEP-bestuur vormden de zogenoemde ‘oude wonden’, waaronder het eerdere vertrek van Waldy Ajaiso en Diana Pokie naar de ABOP, echter een belangrijk struikelblok voor een dergelijke samenwerking. Volgens Noordzee heeft de ABOP tot nu toe nog geen toenadering gezocht tot de BEP.

Noordzee roept voormalige leden en sympathisanten die de partij de afgelopen jaren om welke reden dan ook hebben verlaten, op om terug te keren. “We roepen ze zeker vanuit deze plaats op om weer thuis te komen en we gaan zeker met ze praten. We roepen ook anderen die nog geen lid zijn op om ook lid te worden van de organisatie”, zei Noordzee.

De BEP is de afgelopen jaren diverse leden kwijtgeraakt. Sommigen van hen zijn of overgelopen of uit onvrede vertrokken. Enkele opvallende namen zijn Diana Pokie, Waldy Ajaiso, Celsius Waterberg en Linus Diko. Waterberg stapte in 2018 uit de BEP, nadat hij de interne verkiezingen verloor aan Ronny Asabina. Een jaar daarna richtte hij de Sociaal Democratische Unie (SDU) op.

Diko, die van 2010 tot 2012 minister van Regionale Ontwikkeling was, nam tijdens zijn ministerschap afscheid van de BEP en richtte de politieke partij BP-2011 op. In februari 2025 sloot hij zich aan bij de ABOP. Pokie zit na enkele jaren bij de ABOP nu bij de NPS en is minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.