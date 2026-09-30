Man zet fiets op achterbank en rijdt weg met Toyota Vitz van voormalig werkgever

Een man is met een gestolen Toyota Vitz weggereden nadat hij zijn fiets op de achterbank had gezet. Dat blijkt uit camerabeelden van de diefstal aan de Pompoenstraat in Suriname. De eigenaar herkende de man op de beelden als zijn voormalige werknemer. De Surinaamse politie heeft de 32-jarige verdachte R.B. afgelopen maandag aangehouden. De zwarte Toyota Vitz is vooralsnog niet teruggevonden.

De auto werd in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 september gestolen. De eigenaar had het voertuig op straat geparkeerd en naar eigen zeggen de afstandsbediening in de auto laten liggen, waardoor het voertuig niet was afgesloten. Toen hij rond 10.00 uur wakker werd, ontdekte hij dat zijn auto verdwenen was.

Op camerabeelden is te zien hoe een man met een fiets bij de Toyota aankwam. Hij opende het achterportier, zette zijn fiets op de achterbank en reed vervolgens met de auto weg in de richting van de Nieuwe Charlesburgweg.

De aangever verklaarde dat hij zijn voormalige werknemer R.B. op de beelden herkende. Volgens hem was R.B. eerder bij hem thuis geweest en droeg hij op de camerabeelden dezelfde kleding als tijdens dat bezoek.

Op basis van uitgewerkte informatie van inlichtingendiensten hielden leden van het Quick Response Team (QRT) de verdachte maandag aan de Grote Combéweg aan. Hij wordt verdacht van gekwalificeerde diefstal.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R.B. in verzekering gesteld. De politie probeert de gestolen auto te achterhalen.