Leerkrachten roepen elkaar op om 1 oktober niet naar school te gaan

Terwijl het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft aangegeven dat de scholen in Suriname op donderdag 1 oktober starten, worden leerkrachten onderling gemobiliseerd om niet op school te verschijnen, maar zich te verzamelen bij de gebouwen van de vakbonden.

Via verschillende WhatsApp-groepen roepen leerkrachten elkaar op om vanaf 08.00 uur gezamenlijk naar de bondsgebouwen te gaan. De oproep komt vanuit leerkrachten zelf, die hun onvrede willen laten blijken over de huidige situatie.

Er wordt vooral kritiek geuit op de besturen van de vakbonden. Volgens de initiatiefnemers wordt er al geruime tijd veel gesproken en worden er afspraken en toezeggingen gedaan, maar blijven concrete resultaten uit. Tegelijkertijd worden de kosten van levensonderhoud steeds hoger, terwijl de salarissen van leerkrachten volgens hen onvoldoende meegroeien.

De leerkrachten willen met de actie duidelijk maken dat zij niet langer genoegen nemen met wat zij omschrijven als loze toezeggingen. Zij roepen collega’s op om gezamenlijk op te komen voor betere waardering, hun rechten en het nakomen van gemaakte afspraken.

In de WhatsApp-oproep wordt benadrukt dat de actie vreedzaam en ordelijk moet verlopen. Leerkrachten wordt gevraagd geen beledigingen, bedreigingen of vernielingen te plegen en eventueel een bord of spandoek mee te nemen.

Hoe groot de opkomst donderdag zal zijn en in hoeverre de oproep gevolgen zal hebben voor het onderwijs op de eerste schooldag, is nog niet duidelijk.