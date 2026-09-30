Grote container met medische hulpgoederen onderweg naar Diakonessenhuis in Paramaribo

Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname en Stichting Switie Marien hebben een grote container gevuld met hulpgoederen voor Suriname. Een belangrijk deel van de lading is bestemd voor het Diakonessenhuis in Paramaribo.

In de container gingen onder meer behandeltafels, operatietafels, monitoren en andere medische materialen. Stichting Switie Marien richt zich specifiek op ondersteuning van het Diakonessenhuis en heeft daarom een groot deel van de medische goederen voor het ziekenhuis verzameld.

Ook andere organisaties droegen bij. Zo werden goederen geschonken door Hospice Almere en het Catharina Comité uit Eindhoven. Daarmee is de container gevuld met een brede verzameling materialen die in Suriname gebruikt kunnen worden.

Na afloop van het laden werden de vrijwilligers ontvangen door Rina en Jan van minicamping Tussen de Dijken. Daar stond voor de groep een drankje en een Surinaamse maaltijd klaar.

De hulpactie krijgt binnenkort een vervolg. Op dinsdag 13 oktober wordt opnieuw een container geladen bij de loods aan de Passewaaijse Hogeweg 1 in Tiel. Vanaf 11.30 uur worden de goederen klaargezet en om 12.30 uur wordt de container verwacht.

De organisatie laat weten dat extra hulp bij het laden welkom is. Vrijwilligers die willen meehelpen, kunnen zich op de genoemde locatie melden.