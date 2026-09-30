Command Center politie enkele uren uit de lucht: bij nood rechtstreeks politiebureau bellen

Wie in de nacht van woensdag 30 september op donderdag 1 oktober dringend politiehulp nodig heeft, moet rechtstreeks contact opnemen met het dichtstbijzijnde politiebureau of de politiepost in het eigen ressort. Het Command Center is die nacht naar verwachting vier uur niet beschikbaar vanwege gepland serveronderhoud, meldt het Korps Politie Suriname.

De onderbreking begint donderdag 1 oktober omstreeks 00.00 uur. Als de werkzaamheden volgens verwachting verlopen, duurt de onbeschikbaarheid tot ongeveer 04.00 uur. Ook burgers en slachtoffers die in deze periode een melding of klacht willen doorgeven, worden verzocht zich rechtstreeks tot hun lokale politiebureau of politiepost te wenden.

De werkzaamheden vinden plaats aan de servers van Datasur, een dochteronderneming van Telesur. Tijdens het onderhoud worden deze servers tijdelijk offline gehaald. Daardoor is ook het Command Center gedurende die periode niet beschikbaar.

De politie vraagt het publiek rekening te houden met de tijdelijke onderbreking en begrip te hebben voor het eventuele ongemak.