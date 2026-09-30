Brandende barricade houdt politie Guyana tegen bij woning verdachte in zaak vermiste Surinamers

Bewoners van Buxton in Guyana hebben dinsdag volgens lokale berichtgeving brandende barricades opgeworpen om de politie tegen te houden bij de woning van de beruchte Guyanees Mark Cromwell, alias ‘Demon’. Agenten wilden het huis binnengaan voor een doorzoeking.

Een bron in Guyana brengt de actie in verband met de zaak rond de twee vermiste Surinaamse mannen Siegiëllo Lorenzo van Dalen en Derryl Danillo Bont.

Agenten vanuit het politiehoofdkwartier in Georgetown zouden hebben geprobeerd de woning van Cromwell te betreden, toen bewoners ingrepen. Zij staken afval en ander materiaal op de weg in brand. Daarmee ontstond een brandende versperring tussen de politiemensen en het huis.

De bron stelt tegenover de redactie van Waterkant.Net dat hij informatie heeft dat Cromwell, die eerder veroordeeld was voor drugshandel, wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van twee Surinamers. De twee mannen worden sinds 28 augustus vermist. Hun moeders vroegen eerder deze maand dringend om versnelling van het onderzoek.

Volgens een andere bron heeft de politie in Guyana de vrouw en broer van Mark Cromwell aangehouden in verband met de verdwijning van de twee Surinaamse mannen. Na de arrestaties ontstond onrust in de wijk, waar bewoners materiaal op de weg in brand staken.

De twee vermiste Surinamers zouden voor het laatst levend zijn gezien in een auto die op naam van Cromwells vrouw staat.

Volgens de moeders waren hun zonen voor een weekend vertrokken en hadden zij vanuit Nickerie nog contact met hen gehad. De families reisden vervolgens zelf naar Guyana, waar zij naar eigen zeggen aangifte deden bij het politiebureau van Springlands. Het voertuig waarmee de mannen waren vertrokken, was volgens hun verklaringen inmiddels gevonden en bij de politie.

Of de agenten de woning in Buxton uiteindelijk hebben kunnen doorzoeken en of Cromwell is aangehouden, is nog niet duidelijk.