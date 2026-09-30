6-jarige jongen doodgekapt in Guyana

Een 6-jarige jongen is vanmiddag in Parika, East Bank Essequibo in Guyana, doodgekapt. In verband met de zaak is een Chinese man aangehouden.

Het slachtoffer is geïdentificeerd als de eveneens Chinese Ifeng Cao. Volgens de politie van het buurland van Suriname werd de jongen rond 15.45 uur lokale tijd tijdens een incident met de verdachte in zijn nek gekapt.

De jongen werd met spoed naar het De Kinderen Regional Hospital gebracht. Bij aankomst constateerde een arts dat hij reeds was overleden.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.