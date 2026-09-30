HomeUitgelicht6-jarige jongen doodgekapt in Guyana
UitgelichtWereldnieuws

6-jarige jongen doodgekapt in Guyana

KAM Thuiszorg

-

0
Foto via NCN News.

ADJUMA Party

Een 6-jarige jongen is vanmiddag in Parika, East Bank Essequibo in Guyana, doodgekapt. In verband met de zaak is een Chinese man aangehouden.

Het slachtoffer is geïdentificeerd als de eveneens Chinese Ifeng Cao. Volgens de politie van het buurland van Suriname werd de jongen rond 15.45 uur lokale tijd tijdens een incident met de verdachte in zijn nek gekapt.

BORGOE meets PARBO

De jongen werd met spoed naar het De Kinderen Regional Hospital gebracht. Bij aankomst constateerde een arts dat hij reeds was overleden.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.

shop now

Vorig artikel
Leerkrachten roepen elkaar op om 1 oktober niet naar school te gaan
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival
.top-sites a {color:#000;} .top-sites a:hover {text-decoration:none;}