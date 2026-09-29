Woning in Commewijne afgebrand; brandweer Nieuw-Amsterdam zonder blusvoertuig

Een woning aan de Creebsburgweg in het district Commewijne is maandag volledig door brand verwoest. Een politieman meldt aan de redactie dat aanvankelijk alleen de politie ter plaatse was. Volgens hem beschikt de brandweer van Nieuw-Amsterdam al enige tijd niet over een inzetbaar blusvoertuig.

De brandweer van Tamanredjo kwam naar de locatie, maar bij aankomst was het volgens de politieman te laat om de woning nog te redden.

De politieman uit kritiek op het uitblijven van een blusvoertuig voor Nieuw-Amsterdam. Volgens hem geeft de overheid onvoldoende prioriteit aan de aanschaf daarvan. Hoelang de brandweer daar al zonder voertuig zit en wanneer daarin verandering komt, is vooralsnog niet bekend.

Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is nog geen informatie beschikbaar. Ook is niet bekend hoeveel mensen door de brand zijn getroffen.