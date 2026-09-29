Visumvrij reizen tussen Suriname en Ghana op tafel; ook goudsector in beeld

Reizen tussen Suriname en Ghana zonder visum staat op de agenda van beide regeringen. De Ghanese president John Dramani Mahama heeft tijdens een ontmoeting met president Jennifer Geerlings-Simons belangstelling getoond voor een visumvrijstelling voor houders van gewone paspoorten. Een definitieve overeenkomst daarover is nog niet gemeld.

Het gesprek vond plaats in New York, tijdens de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Een eventuele visumvrijstelling moet zakelijke, toeristische en culturele contacten gemakkelijker maken. Suriname vroeg daarnaast aandacht voor betere luchtverbindingen en wil verdere uitvoering geven aan de luchtvaartovereenkomst die beide landen al hebben ondertekend.

Ook de goudsector is in beeld als terrein voor samenwerking. Ghana beschikt over een omvangrijke goudindustrie en beide regeringen willen de mogelijkheden voor samenwerking verder ontwikkelen. Concrete projecten of afspraken over de uitvoering zijn nog niet toegelicht. Daarnaast bespraken de presidenten hoe handel, onderwijs en duurzame ontwikkeling meer inhoud kunnen krijgen binnen de relatie.

Om de plannen richting te geven, ondertekenden de ministers van Buitenlandse Zaken Melvin Bouva en Samuel Okudzeto Ablakwa een gezamenlijke verklaring, in aanwezigheid van beide staatshoofden. Een vernieuwde bilaterale routekaart voor 2026–2029 moet helpen prioriteiten te bepalen, de voortgang te bewaken en initiatieven uit te voeren. Ook moet er regelmatiger politiek overleg komen tussen Paramaribo en Accra.

De toenadering heeft eveneens een regionale inzet. Ghana bereidt zich volgens de mededeling voor op het voorzitterschap van de Afrikaanse Unie in 2027, terwijl Suriname het voorzitterschap van CARICOM zal bekleden. Beide landen willen die verantwoordelijkheden benutten om Afrika en het Caribisch gebied nauwer met elkaar te verbinden. Simons wil daarom voorstellen Mahama als speciale gast uit te nodigen voor de CARICOM-top die van 16 tot en met 19 februari 2027 in Suriname moet plaatsvinden.

Reparaties en historische rechtvaardigheid behoren eveneens tot de onderwerpen waarop beide regeringen internationaal nauwer willen samenwerken. Mahama bedankte Suriname voor zijn steun aan VN-resolutie A/RES/80/250 over de trans-Atlantische handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen en raciaal gebaseerde slavernij. In de gezamenlijke verklaring wordt Ghana erkend als een land met een bijzondere betekenis binnen het Surinaamse erfgoed.

Naast deze historische thema’s willen de landen hun overleg binnen de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en CARICOM versterken rond klimaat, duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid. Daarbij vragen zij aandacht voor de belangen van ontwikkelingslanden, kleine staten en kwetsbare economieën.

Mahama heeft Simons ook uitgenodigd voor de viering van zeventig jaar onafhankelijkheid van Ghana in 2027. De komende jaren moet de vernieuwde routekaart duidelijk maken welke concrete projecten uit de bredere samenwerking voortkomen.