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Suriname wint in eigen huis met 2-1 van Martinique

KAM Thuiszorg

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De nationale mannenvoetbalselectie van Suriname (Natio) heeft maandagavond 28 september de tweede overwinning geboekt in de Concacaf Nations League. In het Franklin Essed Stadion in Paramaribo won Natio met 2-1 van Martinique.

Na een doelpuntloze eerste helft brak Justin Lonwijk in de 54ste minuut de wedstrijd open. Gyrano Kerk verdubbelde de Surinaamse voorsprong in de 69ste minuut, waarmee Natio op een 2-0 voorsprong kwam.

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Martinique bracht in de 81ste minuut de achterstand terug tot 2-1. Daarmee bleef de wedstrijd tot het einde spannend, maar Suriname hield de voorsprong vast en trok de overwinning over de streep.

Met de zege komt Natio voorlopig aan kop met zes punten uit twee wedstrijden. Suriname heeft na twee duels vijf doelpunten gemaakt en drie tegentreffers geïncasseerd.

Suriname is in League A van de Concacaf Nations League ingedeeld in groep B, samen met Jamaica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Martinique.

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