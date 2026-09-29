Simons tegen 15 nieuwe rechters: “Vanaf vandaag ligt het lot van anderen in uw handen”

Vrijheid, gezin, inkomen of een goede naam: de beslissingen van een rechter kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Met die boodschap heeft president Jennifer Simons maandag 28 september vijftien juristen beëdigd tot plaatsvervangende leden bij het Hof van Justitie. “Vanaf vandaag ligt het lot van anderen in uw handen”, hield zij de groep voor.

De beëdiging vond plaats op het Presidentieel Paleis, in aanwezigheid van onder anderen vicepresident Gregory Rusland, hofpresident Iwan Rasoelbaks en familieleden van de beëdigden, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Simons benadrukte dat het rechtersambt verder gaat dan het werk van een jurist of juridisch adviseur en een bewuste keuze voor een zware verantwoordelijkheid inhoudt.

Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwen vormen volgens het staatshoofd de basis van die verantwoordelijkheid. De manier waarop rechters deze beginselen in de praktijk brengen, bepaalt hun gezag. Simons drong daarom aan op een zorgvuldige afweging van de feiten en een zakelijke, plichtsgetrouwe vervulling van het ambt.

Juist in zaken die veel losmaken, moeten rechters volgens de president rust bewaren. Zij vroeg de nieuwe leden kalmte te brengen wanneer emoties de overhand dreigen te krijgen en evenwicht te bewaren bij dreigende polarisatie. Hun uitspraken hebben niet alleen gevolgen voor de betrokkenen, maar dragen ook bij aan een vreedzame en rechtvaardige samenleving.

Namens de beëdigden beschreef Cherida Harris de weg naar dit moment als lang en zwaar. Zij benadrukte dat achter ieder dossier een mens schuilgaat die een probleem niet zelf kan oplossen en daarom een beroep doet op de rechter. Het vertrouwen in een rechtvaardige, onpartijdige en onafhankelijke beslissing brengt volgens haar een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Harris bedankte de regering en het Hof van Justitie voor het gestelde vertrouwen. Ook stond zij stil bij de offers van familieleden, die de lange dagen en nachten tijdens het traject van dichtbij hadden meegemaakt. Tegenover haar collega’s benadrukte zij het belang van nederigheid en dankbaarheid bij het opnemen van hun nieuwe taak, met aandacht voor de bescherming en belangen van degenen die zich tot de rechter wenden.

Naast Harris werden Genaro Alpin, Kajal Tahdil, Olton Helstone, Vanessa Akaamba, Anushka Bajnath, Julio Amatoemar, Nathaly Amatkarijo, Maya Behari, Grasila Sitaram, Shusant Mohan, Latoya Rozenblad, Stephanie Kent, Charisma Blank en Negesty Winter beëdigd.