Parmessar over aanhoudingen in zaak kwikdiefstal: “Laat het tot de bodem onderzocht worden”

Hoewel inmiddels negen verdachten zijn aangehouden in verband met de verdwijning van elf cilinders met in beslag genomen kwik van het achterterrein van politiebureau Geyersvlijt, blijft NDP-fractieleider Rabin Parmessar terughoudend. Hij wijst erop dat ook in eerdere zaken verdachten zijn aangehouden, waarna onderzoeken volgens hem op de achtergrond raakten, betrokkenen uiteindelijk weer werden vrijgelaten en de samenleving niets meer vernam over de verdere afhandeling.

Als voorbeeld verwijst hij naar het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV), waar in verschillende zaken verdachten, onder wie directieleden, zijn aangehouden en later weer vrijgelaten. Parmessar hoopt dat een dergelijk verloop zich ook in de kwestie rond het verdwenen kwik niet zal voordoen en dat het onderzoek daadwerkelijk tot een oplossing leidt.

“Ik merk dat een aantal politiefunctionarissen zijn aangehouden, maar ik moet zien wat het uiteindelijk wordt. In de kwestie LVV waren er ook veel mensen aangehouden en daarna zijn ze vrij. Ik hoop niet dat dat daar gebeurt. Laat het tot de bodem onderzocht worden”, zei Parmessar in het programma ABC Actueel. Vier van de negen verdachten zijn politieambtenaren.

Sinds bekend werd dat het kwik vanaf het politieterrein was verdwenen, hebben verschillende parlementariërs, onder wie Parmessar, tijdens vrijwel elke parlementsvergadering aangedrongen op duidelijkheid over de kwestie.

Minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid verwees de zaak aanvankelijk door naar de procureur-generaal, maar stemde uiteindelijk in met het verstrekken van informatie hierover achter gesloten deuren tijdens een comité-generaal.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi merkte toen zelfs op dat het nu tijd is dat de bewindsman gezien de vele schandalen binnen het Korps Politie Suriname wel de eer aan zichzelf houdt.