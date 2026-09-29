Miranda: “Dino Bouterse en Romano Meriba gaan eigen partij oprichten”

Dino Bouterse en Romano Meriba, respectievelijk zoon en pleegzoon van wijlen oud- president Desi Bouterse, zullen volgens Bennie Miranda een eigen politieke partij oprichten. Dat bracht Miranda, die ook NDP propagandist is, als ‘Breaking news’ in een video op zijn Facebookpagina.

Meriba stapte vorige week uit de NDP zonder een duidelijke reden te geven voor zijn vertrek. Activist Siebrano Piqué gaf toen aan dat de paarse partij in Suriname hiermee een hele grote spits heeft verloren.

Dino Bouterse zit al enkele jaren in de gevangenis in de Verenigde Staten. Eerder deze maand zei Ingrid Bouterse dat hij mogelijk volgend jaar vrij zal komen.

Dat de twee een eigen partij gaan oprichten is volgens Miranda de schuld van een zekere Faizal, omdat hij de NDP volgens hem in de problemen bracht en Meriba daarom is vertrokken.