Man verwondt ex-vriendin met mes en rukt haar gouden ketting weg

Een man heeft maandagavond, aan de Waterkant in Suriname, zijn ex-vriendin aangevallen met een mes. Hij zou haar meerdere steekverwondingen hebben toegebracht en vervolgens haar gouden halsketting met geweld hebben weggerukt.

Het 40-jarige slachtoffer X.W. was samen met haar minderjarige zoon ter hoogte van de Plattebrug, toen zij onverwachts van achteren werd aangevallen door haar ex-vriend Greg P.

De verdachte zou haar met een mes hebben gestoken aan haar linkerhand, dijbeen en heup. Vervolgens rukte hij de gouden halsketting die zij om haar hals droeg met geweld weg.

Na de aanval vluchtte hij in een zwarte Toyota Hilux Vigo in de richting van de Centrale Markt.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Haar gezondheidstoestand wordt als stabiel omschreven.

De politie van Centrum heeft de aangifte opgenomen. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.