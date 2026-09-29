Man mishandelt en bedreigt vrouw met de dood na lezen berichten op haar telefoon

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben maandagavond de 22-jarige Silivio S. aan de Teltingstraat in Suriname aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot moord, poging tot doodslag, bedreiging, wederrechtelijke vrijheidsbeneming en mishandeling.

Een 21-jarige vrouw beschuldigt hem ervan haar te hebben geslagen, bij de keel te hebben gegrepen en met een vuurwapen te hebben bedreigd.

De vrouw deed op zaterdag 26 september aangifte bij politiebureau Munder. Volgens haar verklaring kreeg zij die ochtend bezoek van de verdachte, met wie zij sinds eind augustus contact had. Tijdens hun gesprek ontving zij een WhatsApp-bericht van een kennis.

De verdachte zou daarop jaloers hebben gereageerd en haar telefoon uit haar broekzak hebben getrokken.

Vervolgens zou hij haar hebben opgedragen in zijn voertuig te stappen, omdat hij anders haar telefoon kapot zou maken en in een goot zou gooien. De vrouw stapte naar eigen zeggen in, in de veronderstelling dat zij haar toestel zou terugkrijgen. De verdachte reed daarop naar een parkeerplaats tegenover de Margarethalaan, nabij COVAB. Daar zou hij haar hebben geconfronteerd met berichten op haar telefoon.

Volgens de aangeefster sloeg hij haar meerdere keren in het gezicht nadat hij berichten had gelezen die hem niet bevielen. Ook zou hij haar met een gebalde vuist hebben geslagen en vervolgens bij de keel hebben gegrepen. De vrouw verklaarde dat zij tijdens de wurging moeilijk kon ademen en voor haar leven vreesde.

Tijdens het incident zou de verdachte bovendien een vuistvuurwapen tevoorschijn hebben gehaald en hebben gedreigd haar neer te schieten. Ook zou hij hebben gezegd dat hij haar zou vermoorden.

Daarna zou de verdachte met haar zijn weggereden en hebben gedreigd haar op een afgelegen locatie te laten uitstappen. Bij een verkeerslicht op de kruising van de Ringweg-Noord en de Nieuwe Charlesburgweg stelde hij haar volgens haar verklaring voor de keuze: uitstappen zonder telefoon of meegaan naar huis en daar verder worden mishandeld.

Eenmaal bij haar woning zou hij haar hebben opgedragen binnen 24 uur alle andere mannen op haar telefoon te blokkeren. Hij zou later terugkomen om haar toestel opnieuw te controleren. Daarnaast verklaarde de vrouw dat hij had gedreigd haar voertuig en dat van haar moeder in brand te steken. Ook zou hij hebben beweerd invloedrijke personen binnen het Korps van de Surinaamse politie te kennen.

De vrouw hield naar eigen zeggen pijn aan haar gezicht en keel over aan de mishandeling. Zij verklaarde bang te zijn dat de verdachte zijn bedreigingen daadwerkelijk zou uitvoeren. Na het incident belde zij een vriend, die haar naar de politie bracht om aangifte te doen.

Informatie van intelligence-eenheden leidde maandagavond tot de aanhouding van Silivio S. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.