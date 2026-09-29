Grasbrand slaat over en legt onbewoonde houten woning in de as

Een onbewoonde houten woning aan de Monplaisirweg in Suriname is zondag in de vooravond volledig afgebrand nadat een grasbrand oversloeg naar het pand.

Vernomen wordt dat de woning in een weiland stond met een oppervlakte van 8 bij 7 meters. Volgens de Surinaamse brandweer was sprake van een grasbrand, waarna het vuur oversloeg naar de houten woning. Het pand brandde volledig af.

De woning was niet aangesloten op het EBS-netwerk en was niet verzekerd tegen brand.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek.