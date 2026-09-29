Brand in houtafval aan Goedeverwachtingweg houdt buurt al dagen in de rook

Een brand in een grote hoeveelheid zaagsel en afvalhout aan de Goedeverwachtingweg in Suriname zorgt al dagen voor rook- en roetoverlast. Omwonenden vrezen dat het vuur overslaat naar de omliggende begroeiing en het bos. Sinds vrijdag voert de brandweer herhaaldelijk blusacties uit, die volgens een verslag van Richard Rostamkhan tot diep in de nacht doorgaan.

Het brandende materiaal ligt op een boedelperceel in een bosrijk gebied. Buurtbewoners stellen dat het zaagsel en resthout afkomstig zijn van een nabijgelegen houtzagerij en daar worden gestort. De grote hoeveelheid smeulend materiaal en het opnieuw oplaaien van de vlammen bemoeilijken de bestrijding.

Bij de bluswerkzaamheden worden meerdere tankautospuiten ingezet. Brandweerlieden zouden de afgelopen dagen telkens tot ongeveer 03.00 uur bezig zijn geweest om het vuur onder controle te krijgen en verdere verspreiding te voorkomen.

Onder bewoners leven ook vragen over de activiteiten op het terrein. Zij vermoeden dat het storten van het houtafval verband houdt met uitbreidingsplannen van de houtzagerij, mogelijk gericht op houtexport. Sommigen vrezen dat het terrein bewust wordt vrijgemaakt. Voor die vermoedens is in de aangeleverde informatie geen bevestiging gegeven. Ook staat niet vast hoe de brand is ontstaan.

Omwonenden vragen de autoriteiten om in te grijpen en onderzoek te doen naar het storten van houtafval op het perceel. Of daarvoor toestemming bestaat, is niet duidelijk. Een reactie van de betrokken onderneming en een officiële toelichting van de brandweer ontbreken in de beschikbare informatie.